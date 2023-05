Ukraina Rahvuskaart valmistab praegu uusi rünnakuüksusi ette kiirkorras — kuu ajaga, et saata neid appi tõrjuma Vene armee rünnakuid Ida-Ukrainas. Nende üksuste eesmärk on osaleda ka plaanitavas pealetungis.

Tung tänavu veebruaris Ukraina siseministeeriumi algatatud kampaania Gvardia Nastupu käigus moodustatud rahvuskaardi eriüksustesse on suur ja igapäevased treeningud kulgevad intensiivselt, kinnitasid Postimehele Spartalasi treenivad instruktorid. Aeg on kullahinnas, sest Bahmuti all ja mujal Donbassis jätkuvad verised lahingud.