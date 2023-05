Austraalia politsei kasutas käimisraamiga 95-aastase dementse naise vastu taserit

Juhtum on tekitanud Austraalias laialdast pahameelt ning õigusühenduste hinnangul kasutasid korrakaitsjad väikest kasvu ja hapra naise vastu ülemäärast jõudu, vahendas BBC. Samuti tekitas ühiskonnas ärritust asjaolu, et esialgu teatas politsei, et hooldekodu patsient sai vigastada kokkupuute käigus ametnikega, kuid taseri kasutamine jäeti mainimata.