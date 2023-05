Viimastel kuudel on Saudi Araabia taastanud diplomaatilised suhted Iraaniga, on lõpetamas sõda Jeemeni mässuliste vastu, kellel on Iraani toetus, ning on vedanud eest kampaaniat võtta Süüria tagasi Araabia Liigasse. Süüria liikmesus peatati 12 aasta eest pärast teisitimõtlejate julma mahasurumist araabia kevade protestilaine ajal.