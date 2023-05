Kuigi praegused valitsuspartnerid Uus Ühtsus, Rahvuslik Liit ja Ühendnimekiri avalikkuses pisendavad väidetavaid lõhesid, mille on tekitanud suutmatus leppida kokku ühises presidendikandidaadis, möönavad mõned koalitsiooni esindajad, et kahtluse alla on sattunud võimuliidu koostöövõime.

«Tundub, et Uus Ühtsus koos [opositsiooniliste] Roheliste ja Talurahva Liidu (ZZS) ning Progressiivsetega arutab niisugust uut valitsusmudelit,» lausus avalik-õiguslikule telekanalile LTV Rahvusliku Liidu esimees Raivis Dzintars. «See tekitab ohu, et koalitsiooni võiks seostada USA sanktsioonide all oleva isikuga ning kaasatakse Progressiivsed, kes on meist ideoloogiliselt kauged.»