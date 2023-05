Erdoğan kiitis intervjuus aina tugevnevaid erisuhteid Putiniga

Uut ametiaega Türgi presidendina nõudlev Recep Tayyip Erdoğan ütles intervjuus telekanalile CNN, et Türgil on erilised ja kasvavad suhted Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, mis siis et lääs survestab Ankarat toetama Moskvale kehtestatud sanktsioone.