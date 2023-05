Venemaa teatas reedel, et keelas veel 500 ameeriklase, nende seas ekspresident Barack Obama sisenemise riiki vastuseks Washingtoni kehtestatud uutele sanktsioonidele.

«Vastuseks Venemaa-vastastele sanktsioonidele, mida (president Joe) Bideni administratsioon regulaarselt kehtestab, on Venemaa Föderatsiooni sisenemine suletud 500 ameeriklasele,» teatas Vene välisministeerium, lisades, et nimekirjas on ka Obama.