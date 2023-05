Näomaskid Peterburi suveniiripoes. Jevgeni Prigožini mask on Venemaa president Vladimir Putini ja Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka maski vahel.

Wagneri palgasõdurid toetavad autoritaarsete riikide juhte Malist Süüriani ja on Ukrainas Bahmuti lahingute keskmes. Wagneri grupi juht Jevgeni Prigožin on seni president Putini toetust nautinud, ent see ei pruugi nii jääda.