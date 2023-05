Mitte keegi ei saa aru, miks sakslased oma esialgseid kanepi legaliseerimise plaane muutsid, ütles The Economistile Hollandi Euroopa Parlamendi liige Dorien Rookmaker, kes osaleb europarlamendi narkopoliitika töörühmas. Tõenäoliselt on Ukraina sõda võtnud Saksa valitsuselt isu narkopoliitikaga tegeleda, sest sõja kõrval tundub see tähtsusetu teema.