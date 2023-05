Pariis näeb Zelenskõi G7 kohtumisele toomises oma diplomaatilist edu

Zelenskõi on teinud ettepaneku korraldada Ukraina teemal rahvusvaheline rahutippkohtumine ja soovib koondada oma eesmärgi taha võimalikult palju riike.

Pariis usub, et selleks on Zelenskõi jaoks ülitähtis suhelda üks-ühele võtmetähtsusega juhtidega, nagu India peaminister Narendra Modi, kes on hoidunud Venemaa sissetungi hukka mõistmast, või Brasiilia president Luiz Inácio Lula da Silva, kes pole Ukrainasse relvi saatnud ega Venemaa-vastaste sanktsioonidega liitunud.

Modi laupäevane kohtumine Zelenskõiga andis põhjust optimismiks.

«Ma võin teile kinnitada, et selle lahendamiseks teevad India ja mina isiklikult kõik endast oleneva,» ütles Modi Zelenskõile.

Élysée sõnul kavatseb ka Lula kohtuda Hisroshimas oma Ukraina kolleegiga, kuigi Brasiilia ametiisikud pole seda veel kinnitanud.

«Me suutsime veenda G7 eesistujariiki Jaapanit» mitte üksnes kutsuma president Zelenskõid Hiroshimasse, vaid lubama tal suhelda nende tärkava turumajandusega riikidega ka pühapäevale kavandatud lõppistungil, ütles Prantsuse ametnik.

«See on Prantsusmaa algatus.»

Pariis loodab pühapäeval toimuva tippkohtumise lõpuks tugevat deklaratsiooni, mis näitaks rahvusvahelist ühtsust «Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamise» ning vajaduse osas «luua üheskoos tingimused rahuks».

Prantsusmaa jõupingutus tuleb ajal, mil USA president Joe Biden teatas sel nädalal otsusest toetada moodsate sõjalennukite, sealhulgas F16 tarnimist Ukrainale ja selle tarvis pilootide koolitamist. See on samm, mida Zelenskõi on kaua taotlenud.