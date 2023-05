Kreeklased hääletavad parlamendivalimistel

Parteid Uus Demokraatia esindav Mitsotákis on pandeemiaaastate järel teinud eelkõige kampaaniat Kreeka majanduskasvu ja turismi naasmise nimel. Ta on lubanud, et tema valituks osutumisel jätkub finantsstabiilsus.

Samal ajal on tema populaarsust aga nõrgestanud katastroofiline rongiõnnetus veebruaris ja inflatsioonist tingitud hinnatõus.

Kreeka ajaloo rängimas raudteeõnnetuses hukkus 57 inimest. Teisipäeval teatasid rongiõnnetuses hukkunute lähedased, et nad on kohtusse kaevanud Mitsotákise ja teisi Kreeka ametiisikuid ja ministreid.

Rongid samale rööpale suunanud jaamakorraldaja on vahi all. Teda kahtlustatakse muu hulgas surma põhjustamises ja avaliku ohu tekitamises. Jaamakorraldaja võib saada ka eluaegse vanglakaristuse.

Õnnetuse uurimisel on avastatud tõsiseid puudujääke raudteeohutuses. Juurdluse andmeil ei ole näiteks paljud hiljuti tööle võetud jaamakorraldajad läbinud ametikohal nõutavat ohutusalast algkoolitust.

Uurijad on osutanud riigiettevõttele Hellenic Railways, kellele kuulub riigi raudteevõrk. Nende hinnangul oli ettevõte koolitanud olulist personali ebapiisavalt.

2019. aastal kaotas valitsust juhtinud Tsípras valimised Mitsotákisele, kui toona võimul olnud Syriza lubadused Kreeka võlgu kärpida põrkasid seoses ELi võladistsipliini nõuetega kiiresti reaalsusega.

Nüüd on Tsípras teinud kampaaniat sõnumiga, et Kreeka majanduskasv pole tavakodanikele kasu toonud. Paljudel palgasaajatel on elukalliduse tõustes olnud raskusi toimetulekuga.

Valimisõigust on ligi 10 miljoni Kreeka kodanikul.