UKRAINA PÄEVIK 20.05: Bahmuti järelejäänud linnakvartalite hoidmisel pole ukrainlaste jaoks enam suurt mõtet, kui okupantide positsioone põhja- ja lõunatiival on kärbitud. Tiibade kindlustamine välistas ka võimaluse, et venelased saaksid Bahmuti kaitsele jäänud üksuseid kotti võtta. Vene okupandid näevad kurja vaeva reservide kokkukraapimisel, et viia linna vallutamine lõpule.