See stseen võtab kokku selle saareriigi ees seisvad katsumused. Kaks põlvkonda, kaks vastandlikku valitsemisstiili ning jagatud kultuur ja minevik. Nemad on taiwanlased, tema oli hiinlane. Kas see ei ole mitte üks ja sama? Vastus sellele küsimusele on võti, mis võib päästa valla kardetud sõja Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel, mille keskmes on Taiwan.