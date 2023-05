Lisaks sellele, et Kramatorski üüriturg on löönud õitsele rindesõduritele kallimatega lühikesteks kohtumisteks kortereid pakkudes, on Ida-Ukraina lahingute lähikonda koondunud ka elav seksitööstus, mis näeb endal olulist rolli võitlejate moraali ülalhoidmisel.