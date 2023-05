Saksa uurijad: Nord Streami plahvatustega seotud jahi pardal oli valepassiga Ukraina sõdur

Saksa uurijad on jätnud kõrvale versiooni, et mullu septembris toimunud Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 gaasitorude plahvatusega võisid soetud olla lähikonnas viibinud Vene laevad ning oletab, et kogu õhkimisoperatsiooni korraldati Läänemere rannikul Rostocki lähedal asuvast Hohe Düne sadamast, selgub Saksa ajalehe Süddeutsche Zeitung, Saksa avalik-õigusliku ringhäälingu WDR/NDR, Poola veebilehe Frontstory, Rootsi lehe Expressen ja Taani ajalehe Berlingske ühisest uurimisest.