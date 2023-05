ÜLEVAADE ⟩ Wagner saavutas Bahmuti linnas Pyrrhose võidu

Sõjaanalüütikute sõnul nõrgestavad ees ootavad kaitselahingud Bahmuti linnavaremetes lõpuks Venemaad, sest Kreml, kes on peaaegu aasta linna rünnanud, peab saatma piirkonda täiendavat sõjajõudu. Briti sõjaväeluure viitas nädalavahetusel mitmele Bahmutisse paigutatud Vene pataljonile. Vägede liigutamine tähendab lahjemalt kaetud lõike mujal rindejoonel, tõi välja The New York Times.

Mõlemad pooled soovivad tõenäoliselt vastaspoolt Bahmutis edasi läbi põletada. Ukrainlased pole sellist kurnamistaktikat kunagi ka varjanud ja on leidnud, et venelased kulutavad Bahmutis ebaproportsionaalselt palju inimelusid. Täpseid andmeid Bahmuti all surma saanud sõduritest ei ole. USA on spekuleerinud, et Bahmuti lahingutes on surma saanud rohkem kui 20 000 ja haavata saanud rohkem kui 80 000 Vene sõdurit, viitas BBC.