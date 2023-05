Saksa välisluure: Putini režiimis pole mõrasid

Saksa luureagentuuri (BND) juht Bruno Kahl sõnas eile, et ta ei näe märke Venemaa presidendi Vladimir Putini võimu nõrgenemist.

«Me ei näe Putini süsteemis mingeid pragusid,» ütles Kahl Saksa föderaalses julgeolekupoliitika akadeemias (BAKS) kõnet pidades, vahendab DW.

Kahl väitis, et avalik kriitika sõjajuhtimise kohta on Venemaa ühiskonnas tavapärane ning Putini režiimi otseselt ei ohusta.

«Venemaa on endiselt võimeline pidama pikemaajalist sõda,» ütles välisluurejuht, viidates äsja mobiliseeritud sõduritele. Kahl lisas, et Venemaal on ka piisavalt varustust ja laskemoona.

Siiski ütles Kahl, et Venemaal on teatud nõrgad kohad, sealhulgas relvajõudude töövõime. Spioonijuht väitis, et Putini pikaajaline strateegia võib saada võidu, kui Lääs Ukrainat väga organiseeritult ei toeta.

Kahli kinnitusel teadis BND kaks nädalat ette, et Venemaa alustab 24. veebruaril 2022 täiemahulist sissetungi Ukrainasse. «Umbes 14 päeva enne sõja algust tuvastasime nähtusi, mida ei saanud teisiti tõlgendada,» ütles ta.

Vastates kriitikale seoses sellega, et USA ja Briti salateenistused eeldasid Vene ründele varasemat kuupäeva, ütles Kahl, et BND lähtus oma hinnangus sellest, et lõpliku otsuse rünnaku kohta tegi Venemaa president Vladimir Putin. «Putin võttis arvesse muid tegureid peale rakettide või tankide loendamise.»

Kahl nõuab tungivalt Hiinast eemaldumist

Spioonijuht kutsus Saksamaad üles vähendama oma sõltuvust Hiinast, hoiatades samas, et seda ei ole võimalik saavutada lühiajaliselt.