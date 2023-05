Kahe nooruki liiklussurm vallandas Walesi pealinnas kokkupõrked

Kuulduse peale, et rünnata kavatsetakse ka kohalikku politseijaoskonda, toodi kohale ratsapolitsei.

Möll kestis teisipäeva varahommikuni. Politsei on pidanud kinni mitu inimest, kuid arvu ei täpsustatud.

Lõuna-Walesi politseikomissar Alun Michael ütles, et rahutused vallandas kuuldus, et noored said surma politsei eest põgenedes.