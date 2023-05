Orbán: praeguse seisuga sõjatandril Ukraina ei võida

Teiste Euroopa Liidu riikidega sõja asjus vastuollu sattunud ja EL-i abi Ukrainale blokeerinud Orbán kordas relvarahuüleskutset, öeldes, et ei näe, kuidas Ukraina võiks sõjast Venemaaga võitjana väljuda.

Ainus viis Ukraina kriisi lahendamiseks on Ühendriikide ja tema Euroopa partnerite uus julgeolekukokkulepe Venemaaga, ütles Ungari peaminister Katari majandusfoorumil.

Orbáni arvates on Venemaa sissetung Ukrainasse diplomaatia läbikukkumise tulemus.

«On ilmne, et lahinguväljalahendus ei toimi,» lisas ta.

«Arvestades numbreid ja praegust olukorda ning seda, et NATO ei ole valmis Ukrainasse väge saatma, on ilmne järeldus, et vaesed ukrainlased ei saa lahinguväljal võita,» ütles Orbán. «Selline on minu seisukoht.»

Orbán kinnitas, et «meie süda on ukrainlastega ja me mõistame, kuidas nad kannatavad».

«Eskalatsioon tuleb peatada ja me peame võtma sõna rahu ja läbirääkimiste nimel.»

Pärast relvarahu tuleks sõlmida Venemaaga uus Euroopa julgeoleku kokkulepe.

«Riigina on Ukraina muidugi väga tähtis, aga pikemas plaanis, strateegiliselt mõeldes on kaalul Euroopa julgeoleku tulevik,» rõhutas ta.

«On ilmne, et Ühendriikideta Euroopa julgeolekuarhitektuuri ei ole. Ja seda sõda ei ole võimalik peatada, kui venelased USA-ga kokku ei lepi.»

«Mind kui eurooplast see ei rõõmusta, aga see on ainus väljapääs,» ütles Orbán.

Varem ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó, et Ungari tõkestab Kiievi tegevusega seoses järjekordse EL-i finantsabi osa eraldamise Ukrainale summas pool miljardit eurot. «On aus öelda, et meil on küllalt,» ütles ta.

Lisaks teatas minister Budapesti soovimatusest toetada edasisi EL-i sanktsioone Venemaa vastu. Samas osutas ta Kiievi «üha agressiivsemale suhtumisele oma naabrisse Euroopa Liitu».