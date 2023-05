Ukraina liitlased taunisid Venemaa küünilist WHO resolutsiooniprojekti

Venemaa ja Süüria esitatud dokumendiprojekt konkureerib Ukraina ja tema liitlaste omaga, milles mõistetakse hukka Venemaa sissetung ja rünnakud tervishoiurajatiste vastu.

Moskva viimases resolutsiooniprojektis ei mainita mullu 24. veebruaril alustatud sõda Ukraina vastu.

Prantsusmaa suursaadik Jérôme Bonnafont ütles, et Moskva resolutsiooniprojekt on «uus küüniline rünnak tõe vastu».

Ta lisas: «WHO andmetel on üle 20 000 tsiviilisikust ohvri, sihikule on võetud tervisekeskusi ja töötajaid, aset on leidnud arvukalt seksuaalse rünnaku juhtumeid.»

Kolm kuud pärast Venemaa tungimist Ukrainasse võtsid WHO liikmed vastu resolutsiooni, milles mõisteti Venemaa sõjaline agressioon hukka.

Nad lükkasid ülekaalukalt tagasi teise, Venemaa esitatud dokumendiprojekti, mis Moskva sõnul oli «neutraalsem».

Briti suursaadik Simon Manley ütles: «Me oleme teadlikud, et sarnaselt eelmisele aastale on Venemaa jaganud meie kaasdelegaatidele voldikuid, milles väidetakse, et Ukraina on ise rünnanud oma tervishoiusüsteemi. See on absurditeater.»

Ta taunis Vene riigi alusetut desinformatsiooni, mille eesmärk on Maailma Terviseassamblee tähelepanu hajutada ja teda segadusse viia.

«Me oleme kindlad, et valdav enamus meie kaasdelegaatidest täna siin ei lase end petta sellisest desinformatsioonist või küünilisest resolutsioonist, mida Venemaa on välja pakkunud.»

WHO on registreerinud 974 kinnitust leidnud rünnakut Ukraina tervishoiusüsteemi vastu, neis on surma saanud 101 inimest.

Kiievi ja tema liitlaste esitatud resolutsiooniprojektis kutsutakse Moskvat koheselt lõpetama rünnakud haiglate ja tervishoiuobjektide vastu.

USA suursaadiku Sheba Crockeri sõnul on Vene vägede brutaalsed rünnakud sundinud miljoneid inimesi kodudest lahkuma, hävitanud elutähtsad tervishoiurajatised, jätnud miljonid inimesed ilma tervishoiuteenustest ning häirinud peamisi mediitsini tarneahelaid.

«Ajal, mil Venemaa brutaalsus jätkub, väärib selle mõju globaalsele tervishoiule kõrgeimat tähelepanu,» lisas ta.