Siiani on teadmata kümnete tuhandete Ukraina laste saatus, kes on sõja ajal viidud okupeeritud aladelt Venemaale. «Ma ei saanud emaga isegi hüvasti jätta. Ma pole teda üle aasta näinud,» rääkis 12-aastane Mariupoli poiss Oleksandr. Tema päästis Venemaale lastekodusse viimisest vapper vanaema.

Just Ukraina laste sunniviisiline deporteerimine oli põhjus, miks Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis märtsis välja ajaloolise käsu Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Venemaa laste õiguste voliniku Maria Lvova-Belova vahistamiseks.

Oma 15-aastase tütre tagasi saanud Tatjana (Postimehele on teada kõigi loos esinevate inimeste perekonnanimed, kuid nende palvel me ei avalda neid.) peab laste Venemaale viimist kuriteoks ning tahab, et selle korraldajad saaksid rangelt karistada.