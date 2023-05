Gruusia peaminister: sanktsioonid Venemaale laastaksid meid

Gruusiale osaks saanud rahvusvahelise kriitika tõttu püüdis Garibašvili õigustada valitsuse vastumeelsust astuda samme suure naaberriigi suhtes, kes hõivas 2008. aasta sõjas ligikaudu 20 protsenti tema territooriumist.

Garibašvili valitsus on keeldunud sanktsioone kehtestamast ja tervitas rõõmuga 2019. aastal katkenud Moskva-Thbilisi lennuühenduse taastamist eelmisel nädalal, ehkki see kutsus esile opositsiooni protestimeeleavaldused.

«Me mitte ainult ei kahjusta Gruusiat, vaid laastame ka oma majanduse ja seame ohtu oma riigi ja rahva huvid, kui me mingilgi kujul Venemaale majandussanktsioonid kehtestame,» ütles Garibašvili Kataris.

Tema sõnul on Gruusia-Venemaa kaubavahetuse maht umbes miljard dollarit aastas.

Garibašvili süüdistas rahvusvahelist kogukonda tegevusetuses 2008. aastal, kui Gruusia Venemaaga sõdis, aga sanktsioone ei kehtestatud.

«Kus on loogika? Kas meie sõda ei olnud sõda ja Ukraina sõda on sõda. Hüva, pean ütlema, et olime üsna pettunud, et pärast 2008. aasta sõda jätkus Venemaaga tavapärane asjaajamine.»

«Aga selle sõja, laastava sõja tulemuseks on, et 20 protsenti meie territooriumist on Venemaa käes. Venemaa ehitas meie ajaloolistele maadele kaks sõjaväebaasi,» lisas Gruusia peaminister.

Venemaa kallaletung Ukrainale on olnud Doha foorumi keskseks teemaks. Esmaspäeval avaldas Ungari peaminister Viktor Orbán, et Ukraina ei suuda sõjas Venemaad võita.

Garibašvili ütles, et keegi ei tea, kuidas Ukraina sõda lõpeb.