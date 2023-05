Iraanis vandaalitseti Mahsa Amini haual

Prantsusmaal asuv ühendus Kurdistan Human Rights Network (KHRN) teatas, et tema hauda rünnati 21. mai hommikul. Sotsiaalmeediasse postitatud piltidel on näha, et hauakivil olevat Amini portreed kaitsev klaas on purustatud. Fotod on arvatavalt pärit Amini vennalt Ashkanilt.