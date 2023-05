POSTIMEES DONBASSIS ⟩ «Ära seda vajuta, muidu lendame kohe kõik kus kurat!»

Selle lauatäie hindamiseks peab olema väga eriline maitse. Laud on kaetud jalaväemiinide, granaatide, miinipilduja miinide ja isegi lennukimürskudega. Selle laua kokk on nelja lapse isa, kes valmistab käsitsi «pommikesi» oma droonidele, mis lendavad kollitama Vene sõdureid.

Andrei, kutsungiga Graniit, on mitmes mõttes killumees. Suuvärk on tal nagu Peeter Ojal. Tema «pommikesed» on aga täidetud hävingut külvavate kildudega.

«Mõned on öelnud, et ma olen debiil. Kuidas sa saad võtta miini ja selle lihtsalt lahti saagida,» räägib 43-aastane Andrei naerdes. «Ma saan muidugi aru, et kui ma neid asju teen, siis need võivad käes plahvatada.»