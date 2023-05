Eestis kogusid selgelt Euroopa-vastase hoiakuga liikumise Koos esindajad äsjastel valimistel veidi enam kui kaks protsenti häältest. Mis on võrreldamatu samamoodi Euroopa-vastase erakonna Stabiilsuse Eest! eduga Lätis, mis kogus Seimi valimistel 6,8 protsenti häältest ja sai 11 parlamendikohta. Millega on seotud selline edu ja missugused on Euroopa-vastaste erakondade väljavaated Lätis, räägib portaali RUS TVNET Läti väljaande ajakirjanik Artjom Lipin.