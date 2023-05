Donbassi rindel Marjinka all sõdivatel Ukraina 79. dessantbrigaadi võitlejatel on omapärane, kuid sõjaajale igati kohane hobi: nad koguvad vangi võetud või looja karja saadetud okupantide sõdurikiivreid. Nende kollektsiooni muudab ainulaadseks asjaolu, et kahte samasugust kiivrit sealt ei leia.