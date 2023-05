Kahuriliha rünnakute intensiivsus on mõnevõrra langenud ja sellega seoses on ka isikkoosseisu kaotuste number võrreldes eelneva nädalaga kolmandiku jagu all. Paistab, et ukrainlased keskenduvad venelaste kaudtulevõimekuse kärpimisele. Kuigi see statistikas iga päev ei kajastu, võib oletada, et huviobjektideks on ka okupantide õhukaitse.