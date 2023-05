AGARUS ON OGARUS ⟩ Läti õpetajad roogivad tehisintellekti kirjutatud kodutöid

Internet on varsti uppumas tehisintellekti toodangusse: tulemas on suurem uudistelaviin saitidelt, milles pole inimeste loodud sisu ja mis võivad ajada täielikku udujuttu. Pilt on illustreeriv ja selle tegemisel võib olla kasutatud tehisintellekti.

Foto: CreativeCanvas / Pixabay