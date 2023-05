Hispaania kohalikud valimised panevad Sáncheze võimulejäämise proovile

Valima läheb pühapäeval 12 autonoomset piirkonda, millest kümnes on sotsialistid võimul kas üksi või koalitsiooni osana.

Piirkondade valitsused on olnud Sáncheze olulised liitlased, eriti koroonapandeemia ajal, mil piirangute kehtestamine sõltus kohalikust võimust.

Kuid arvamusküsitluste tipus püsinud suurim opositsioonierakond, konservatiivne Rahvapartei (PP), on nimetanud valimisi referendumiks Sanchéze vastu.

«Ainult hääletamisega saame me 'Sanchismo' lehekülje keerata,» ütles PP esimees Alberto Núñez Feijóo.

Kuna paremtsentristlik partei Ciudadanos on vaat et välja surnud, loodab PP võitu kuues piirkonnas, mis on praegu vasakpoolsete käes. Positsioone loodetakse parandada ka Hispaania rikkaimas, Madridi piirkonnas.