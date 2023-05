Soomes vangistati üle saja lapse ahistanud seksuaalkurjategija

Soomes on seksuaalsuhted keelatud alla 16-aastatega. Kohus arutas, kas süüdistatav oleks pidanud teadma, et enamik tema ohvritest olid alaealised. Kohtu sõnul küsis 1996. aastal sündinud Erkkonen mõnelt ohvrit nende vanust või nägi seda tüdrukute sotsiaalvõrgustiku profiilidest.

Erkkonen eitas, et oli kuritegude toimepanija või väitis, et ei mäletanud juhtumeid.

Umbes 40 ohvrit esindanud advokaat Jyri Kilpi arvutas, et raskete kuritegude eest, milles Erkkonen süüdi mõisteti, oleks ükshaaval kokku saadud 50-aastane vangistus. Soomes seda ei tehta, sest maksimaalne vanglakaristus on 13 aastat.

«Mõnes riigis, näiteks Ameerikas, oleks see olnud saja-aastane karistus,» ütles Kilpi täna, lisades, et seksuaalkuriteod põhjustab ohvritele diagnoositud psühholoogilisi probleeme. Lisaks peavad tüdrukud elama ülejäänud elu hirmus, et nende fotod ilmuvad internetis.