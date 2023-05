Ukraina tippluuraja: meie tapmisnimekirja tipus on Putin ja Prigožin

Skibitskõi tunnistas, et tema eriüksused üritavad Vladimir Putinit tappa, kuid selgitas, et jõupingutusi takistavad Putini väidetavad «kehadublandid», vahendas Saksa meediat LBC.

Lisaks Venemaa presidendile on hukkamisnimekirjas ka Wagneri erasõjafirma juht Jevgeni Prigožin ja Vene kindral Sergei Surovikin.

Ukraina luure tippametniku sõnul on Putini tapmiskatsed keerulised, öeldes Die Weltile, et president on tihti peidus.