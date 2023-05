Lukašenko tänas Putinit tuumarelvade Valgevenesse paigutamise otsuse eest

«Kui (kolmapäeval Moskvas toimunud Euraasia Majandusfoorumil – IF) tuli jutt tuumarelvadest, siis ausalt öeldes ma ei kuulnudki seda akustika tõttu hästi, Vladimir ütles mulle, et tehti otsus (paigutada) Valgevenesse taktikalised tuumarelvad. Vastasin »aitäh«,» ütles Lukašenko usutluses Venemaa televisioonile.

Venemaa ja Valgevene otsus võtta tuumarelvastuse osas vastumeetmeid on vastus ohtude järsule eskaleerumisele nende läänepiiril, rääkis neljapäeval Vene kaitseminister Sergei Šoigu.

Valgevene relvajõududele on antud üle Iskander-M lühimaa raketisüsteem, mis on võimeline tulistama nii tava- kui tuumalõhkepäid. Samuti on kohandati osa riigi Suhhoi Su-25 lennukeid andmaks neile tuumarelvade kandmise võimekus.