USA näeb Iraani raketiprogrammis tõsist ohtu

«Iraani ballistiliste rakettide areng ja levik kujutab tõsist ohtu piirkondlikule ja rahvusvahelisele julgeolekule ning on endiselt oluline väljakutse massihävitusrelvade leviku tõkestamisele,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller ajakirjanikele.

Iraani kaitseministeerium teatas, et raketi Kheibar lennuulatus on 2000 kilomeetrit ja see suudab kanda lõhkepäid kogukaaluga üle ühe tonni.