ISW ⟩ Prigožin kritiseeris Kremli reageerimisvõimet ja nõudis üldmobilisatsiooni

Lisaks tegi Prigožin ettepaneku luua Venemaa-Ukraina piiril täiendavaid kaevikuid ja koolitada piirivalvurid ümber kuulipildujate kasutamiselt granaadiheitjatele, kirjutas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW). Prigožin märkis, et 22. mai rünnak Belgorodi oblastile paljastas Venemaa puuduvad kiirreageerimisjõud.

«Venemaa elanikkonna üldmobilisatsioon on vältimatu, [riigi] juhtkond ei saa enam sõrmenipsuga inimressurside puudujääke parandada,» sõnas Wagneri juht. Lisades, et mobilisatsioon peaks algama kohe, et tagada vähemalt nelja kuni kuue kuu pikkune väljaõpe.