Scholz Tallinnas: Putin soovis NATOt nõrgestada, ent saavutas vastupidise

«Alustasime koostöö läbirääkimisi, mille eesmärgiks on see, et kolm Balti riiki hangiksid ühiselt Saksamaa tootjatelt keskmaa õhutõrjesüsteemi,» tõi Kallas edasistest kaitsekoostöö sammudest rääkides esile. «Eesti tõstab kaitsekulutusi 3 protsendini oma sisemajanduse kogutoodangust.»

Saksamaa viib lisaks oma kaitsejõudude tugevdamisele läbi ka energiapoliitika reformi ning keskendub alternatiivsete energiaallikatena päikese- ja tuuleenergeetikale. Seetõttu on Saksamaa huvitatud Balti riikides arendatavatest meretuuleparkidest. Balti energiaturud on plaanis Euroopaga paremini ühendada.

Ukraina on Saksamaalt saanud ligi 700 000 generaatorit, mille toel on Ukraina elektrisüsteeme Vene raketirünnakute ajal töös hoitud. Rahaliselt on Saksamaa toetanud Ukrainat sõjas ligi 17 miljardi euroga, tõi kantsler Scholz esile. Eesseisva NATO tippkohtumise fookus on sellel, kuidas aidata Ukrainal sõda võita.

Nädala alguses naasis Scholz Jaapanist G7 tippkohtumiselt, selle raames peetud kõnelustest Ukraina abistamise asjus andis kantsler reedel ülevaate ka kolme Balti riigi peaministritele. Tähtis on hoida Venemaale seatud sanktsioone ja takistada nendest kõrvale hiilimist, toonitas Scholz Jaapanis peetud kõnelusi resümeerides.