MAAILM TASKUS. EUROOPA ERI ⟩ Terras: Türgi geopoliitilised ambitsioonid presidendivalimistega ei muutu

«Kılıçdaroğlu on selgelt väljendanud oma soovi tihendada sidemeid Euroopaga, rohkem NATOga integreeruda. Aga ma ei usu, et see (Türgi välispoliitika – toim) nüüd märgatavalt muutub,» märkis Terras, rõhutades, et tegu ei ole monoliitse seltskonnaga, vaid Kemal Kılıçdaroğlu selja taga on kuus erinevat parteid, millel on erinevad soovid.