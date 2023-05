EL ja USA mõistsid hukka Vene tuumarelvade paigutamise Valgevenesse

Valgevene riigipea Aljaksandr Lukašenka sõnul on Vene taktikaliste tuumarelvade tarne Valgevenesse juba alanud pärast president Vladimir Putini vastava ukaasi allkirjastamist. Pole selge, kas tuumarelvad on juba jõudnud Valgevene pinnale.

Lukašenka rõhutas, et tegu on «mittestrateegiliste» tuumarelvadega, mis tähendab, et Valgevenesse ei paigutata suurema purustusjõuga pikamaarelvasust.