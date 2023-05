Analüütikud: Pakistani sõjavägi ahistab Khani partei toetajaid

Islamabad on aga nimetanud opositsiooni vägivalda «riigivastaseks», õigustanud ulatuslikke rünnakuid ja sõjaväekohtute taaselustamist. Viimased tegelevad tsiviilisikutega, kes on rünnanud valitsus- ja sõjaväehooneid.

Nad tahavad Imran Khanile selgeks teha, et ta ei saa nendega võidelda, rääkis analüütik Hasan Askari AFPle.

Pärast seda, kui Khan eelmisel aastal parlamendi umbusaldushääletusel tagandati, on ta teinud sõjaväe suunal enneolematut kriitikat. Armeed peetakse Pakistanis mõjukaks võimuvahendajaks ning analüütikute sõnul toetas sõjavägi ka Khani võimuletulekut 2018. aastal.

«Nad on pannud kõik vangi,» kurtis Khan oma pressikonverentsil pärast seda, kui ta vabastati. «Kui ütlete võlusõnad: »Me ei ole enam PTIs«, siis teid vabastatakse.»

Terrorismivastase seaduse alusel on väidetavalt vahistatud ka tuhandeid PTI realiikmeid.

Piirideta Ajakirjanikud (RSF) ja Amnesty International on samuti teatanud, et PTId toetav tuntud ajakirjanik Imran Riaz Khan on sellest ajast saadik kadunud, kui sõjaväeluure ta kahe nädala eest röövis.