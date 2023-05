India peaminister avab riigi suurejoonelise uue parlamendihoone

«Meie uus parlament on tõesti meie demokraatia majakas. See peegeldab rahva rikkalikku pärandit ja elavaid tulevikupüüdlusi,» säutsus Modi eile hilisõhtul, kasutades hashtagi «MyParliamentMyPride».

Mitu opositsioonierakonda on teatanud ürituse boikoteerimisest, pidades «raskeks solvanguks» seda, et tseremoonia viib läbi Modi, mitte India president, tseremoniaalne riigipea Droupadi Murmu.

Paljud poliitikud näevad probleemi ka hoone pühitsemise kuupäevas, sest see on Vinayak Damodar Savarkari (1883–1966) sünniaastapäev. Savarkar oli hindurahvusluse (hindutva) ideoloog ning Mahatma Gandhi tapja vaimne juht.

Alamkoja istungisaalis on 888 istekohta, ehkki praegu on alamkoja maksimaalne saadikute arv 550. See on tekitanud spekulatsioone parlamendiliikmete arvu võimaliku suurendamise osas.