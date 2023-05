Iisraellased avaldasid taas meelt riigi õigussüsteemi muutmise vastu

Massimeeleavaldused on jõudnud 21. nädalasse. Selle nädala protestid toimusid mõned päevad pärast seda, kui Netanyahu ultraortodokssete ja marurahvuslike erakondade koalitsioon võttis vastu uue kaheaastase eelarve.

Uue eelarve vastuvõtmine võib anda teatava stabiilsuse Iisraeli kõigi aegade radikaalseima valitsuse jaoks. Samas näis see ka õhutavat meeleavaldajate arvamust, et Netanyahu pöördub pigem oma usuliste liitlaste poole, selle asemel et ta tegelda laiemalt ühiskonna majandusprobleemidega.