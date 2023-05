Prantsusmaa peab pingelisi läbirääkimisi võlareitingu üle

Rahandusminister Bruno Le Maire pakkus enne juuni alguses tehtud reitinguotsust Standard and Poor'sile «üksikasjalikud selgitused kõige kohta, mida me teeme riigi rahanduse kontrolli alla saamiseks», märkis Borne Prantsuse juudikogukonna ringhäälingule Radio J.

Viidates «suhteliselt suurele eelarvepuudujäägile ja vaid tagasihoidlikele edusammudele eelarve konsolideerimisel», alandas Fitch eelmisel kuul Prantsusmaa võlareitingu tasemele AA-, mis on oluliselt madalam kui näiteks Saksamaa ja Hollandi krediidireiting AAA.

Prantsusmaa võlg ulatus eelmise aasta lõpuks peaaegu 112 protsendini aastasest kogutoodangust, mis on tingitud koroonaviiruse kriisile reageerimisest ning kodumajapidamiste ja ettevõtete heldest toetamisest energiahinna tõusu puhul, mis järgnes Venemaa sissetungile Ukrainasse.

«Oleme läbi viinud reforme, avalikustasime hiljuti valitsemissektori rahanduse suuna aastani 2027... vähendades meie puudujääki 2,7 protsendini SKTst», kui praegune tase on 5,0 protsenti, osutas Borne.

Rahandusministeerium loodab, et valitsuskulude kontroll koos kiirema kasvuga võib tuua järgmise viie aasta jooksul üldise võlataseme allapoole ehk 108 protsendini SKTst.

Kuid Fitch ennustas eelmisel kuul, et Prantsusmaa võlatase hoopis tõuseb sama aja jooksul 114 protsendini SKTst.

«Me tegutseme selle nimel, et toetada oma ettevõtteid ja majanduskasvu, toetada aktiivsust,» rääkis Borne Radio J-le.

Fitch kiitis aprillis, et tänu president Emmanuel Macroni ametisseastumisele 2017. aastal järgnenud reformidele on Prantsuse tööturg tugevnenud ning nüüdseks on tööpuudus langenud 7,1 protsendini.