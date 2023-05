Erdoğan kuulutas võitu Türgi presidendivalimiste otsustavas voorus

Opositsioonimeelne uudisteagentuur Anka aga edastas, et Kılıçdaroğlu on kogunud 51 protsenti ja Erdoğan 49 protsenti häältest.

Ungari peaminister Viktor Orbán õnnitles juba Erdoğani presidendivalimiste võidu puhul. Ka Venemaa riigipea Vladimir Putin õnnitles Erdoğani. «Valimisvõit oli loomulikuks tulemiks sinu isetule tööle Türgi Vabariigi riigipeana. (See oli) selge tõestus türgi rahva toetusest sinu pingutustele tugevdada riigi suveräänsust ja ajada iseseisvat välispoliitikat,» kirjutas Putin oma adressaadis Türgi riigipeale.

Olgugi et tulemused on veel ametlikult kinnitamata, on Ankaras asuva presidendipalee ette kogunenud tuhandeid Erdoğani toetajaid valimisvõitu tähistama: