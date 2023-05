IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Lukašenka tervist halvendavad «teejoomised» Putiniga

UKRAINA PÄEVIK 28.05: muutusi on rindejoonel vähe ja need on ebaolulised. Venemaa püüab seda drooni- ja raketirünnakutega kompenseerida. Ennustatult langes Bahmuti linna lõigus surve kohe pärast okupantide jõudmist lääneservale. Ukraina väejuhid annavad märku, et on peagi valmis suuremat vastuoperatsiooni alustama.