Kosovos sai meeleavaldusel vigastada üle 30 rahuvalvaja

Meeleavaldajad nõudsid hiljuti valitud albaanlastest linnapeade tagandamist.

«Itaalia ja Ungari KFOR-i kontingendi sõdureid tabasid provotseerimata rünnakud ning nad sai vigastusi koos luumurdude ja põletushaavadega,» seisis teadaandes.

NATO mõistis teravalt hukka provotseerimata rünnakud rahuvalvajate vastu.

«Sellised rünnakud on täiesti vastuvõetamatud,» seisis avalduses.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni mõistis samuti koheselt hukka rahuvalvajate ründamise Kosovos, kus said viga ka itaallased.

«Me ei kavatse sallida edasisi rünnakuid rahuvalvajate vastu. Oluline on vältida Kosovo võimude edasisi ühepoolseid tegevusi ja kõigil osapooltel tuleb astuda samm tagasi pingete vähendamiseks,» ütles Meloni.

«Vigastada sai 11 Itaalia sõdurit, kellest kolm raskelt,» sõnas välisminister Antonio Tajani suhtlusvõrgustikus Twitter.

Ungari kaitseminister ütles Facebookis, et haavatute seas on rohkem kui 20 Ungari sõdurit, kellest seitsme vigastused on tõsised, kuid seisund stabiilne.

Serbia president Aleksandar Vučić ütles, et viga sai ühtlasi 52 serblast, kellest kolm raskelt.

Serbia president kritiseeris laupäeval naaberriiki Kosovosse paigutatud NATO rahuvalvajaid suutmatuse eest peatada Kosovo politsei väidetavat brutaalset jõukasutust etniliste serblaste suhtes ja ütles, et tema väed jäävad kõrgemasse lahinguvalmidusse.

Serbia president Vučić kohtus laupäeval riigi poliitiliste ja sõjaväeliste juhtidega pärast päev varem puhkenud kokkupõrkeid Kosovo politsei ja etniliste serblaste vahel, kus sai viga üle tosina inimese.

Reedel andis Vučić kokkupõrgete tõttu korralduse viia sõjavägi täielikku lahinguvalmidusse.