Moskva sai droonirünnakus kergeid purustusi, Kiievit tabanud rünnakus on hukkunuid

«Täna hommikul põhjustas droonirünnak mitmele hoonele kergeid purustusi. Kõik linna päästeteenistused on sündmuskohal. Keegi pole seni raskelt vigastada saanud,» ütles Moskva linnapea Sergei Sobjanin.

Ukrainast üle tuhande kilomeetri kaugusel asuvat Moskvat on alates sõja algusest tabanud droonirünnakud vaid harva, ehkki mujal Venemaal on need aina sagedasemaks muutunud.