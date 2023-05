NATO saadab Kosovosse täiendavaid rahuvalveüksusi

«Täiendavate NATO vägede saatmine Kosovosse on mõistlik meede tagamaks, et KFOR-il oleksid võimekused, mida sel vaja, et tagada julgeolekut vastavalt meie ÜRO Julgeolekunõukogu mandaadile,» ütles Napoli ühendväejuhatuse ülem admiral Stuart B. Munsch viitega NATO Kosovo väekontingendi lühendile.