Lõuna-Aafrika Vabariigi välisministeerium teatas täna, et annab diplomaatilise puutumatuse BRICSi tippkohtumisel osalejatele, mis võib tähendada, et rahvusvaheliselt tagaotsitaval Venemaa presidendil Vladimir Putinil on võimalus kohtumisel osaleda.