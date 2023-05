REPORTAAŽ ⟩ Sõda Ukrainas sööb unustatud kriiside rahastust

Jordaania Naiste Liidu projektijuht Maysa tunnistab, et ta ei ole juba mitu kuud palka saanud. Ta ei ole üksi, sest pärast täiemahulise sõja puhkemist Ukrainas on palga maksmine Liidu töötajatele käinud roteeruval alusel – aidatakse neid, kes seda rohkem vajavad, ülejäänud saavad kuidagi hakkama.

«Sõda on kahtlemata meie fonde tuntavalt mõjutanud. Me sõltume oma projektides toetustest, aga toetused on kokku kuivanud,» lausus Maysa Naiste Liidu Ammani peakontoris.

Kuna Liidu töö käib suures osas missioonitundest, siis tegevus seisma ei jää. Küll aga prioriseeritakse neid valdkondi, mis on abivajajatele kõige pakilisemad.

Kuna Jordaania on üks stabiilsemaid riike Levantis, on see saanud turvaliseks pelgupaigaks neile, kes on olnud sunnitud kodumaalt lahkuma. Eriti teravalt on riik tundnud Süüria kodusõja mõjusid, mille tagajärjel on Jordaaniasse pagenud üle 660 000 süüria põgeniku. 10,5 miljoni elanikuga riigi jaoks on see suur arv.

Kauge kriisi lööklaine

Kuid nüüd on Jordaania saanud pihta teise, palju kaugema kriisi lööklainega. Venemaa invasiooni järel Ukrainasse pöördusid maailma pilgud arusaadavalt Kiievi poole, kuid see tähendas niigi nappide ressursside ümber suunamist kaugematelt, «unustatud» kriisidelt.

«Meil ei ole tegelikult probleemi rahastusega üldises plaanis, aga probleem seisneb selles, et suur osa rahast on suunatud kindlale piirkonnale,» selgitab ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) Põhjamaade kõneisik Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Hea näide sellest on Eesti, mis andis näiteks UNHCRile möödunud aastal 700 000 dollarit rahalist toetust. Kuid kõigest 100 000 dollarit sellest ei olnud määratud kindlale valdkonnale ja tervelt 285 000 dollarit läks Ukraina abistamiseks.

Pikad kriisid, nagu seda on Süüria kodusõda, kipuvad ajaga inimeste tähelepanuväljast kaduma.