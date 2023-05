ÜLEVAADE ⟩ Moskvas kortermaju tabanud droonid tõid sõja venelaste elutuppa

Kuigi Vene kaitseministeerium väitis, et rünnakus kasutati kaheksat drooni, mis kõik tulistati alla või suunati elektrooniliste tõrjevahenditega kavandatud sihtmärkide juurest eemale, teatasid julgeolekuametites allikaid omavad Telegrami-kanalid, et tegelikult koosnes Moskvat rünnanud drooniparv enam kui 30 mehitamata õhusõidukist. Vene võimud ei täpsustanud, mis oli nende hinnangul rünnaku tegelik sihtmärk, kirjutas The New York Times.