Venemaa vähendab konsulaarkohalolu Soomega

Selle kohaselt on Venemaa otsus tingitud Soome vastandumisest Venemaal, mis on tekitanud kahepoolsetele suhetele tõsist kahju.

«(Soome algatusel) on vähendatud kahepoolset poliitilist dialoogi, mitmekülgne kaubandus- ja majanduskoostöö on rusudes, sõpruslinnade ja sõpruspiirkondade võrgustik ning tihe piiriülene suhtlus on hävitatud ning lõpetatud on lennu- ja rongiliiklus,» vahendas Vene välisministeeriumi avaldust uudisteagentuur Tass.