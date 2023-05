EL tunneb ebamugavust Ungari eelseisva eesistumise suhtes

2024. aasta teine pool on olulise tähtsusega aeg just pärast eurovalimisi, mis otsustavad Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu ja ka ühenduse täitevorgani Euroopa Komisjoni.

«Ebamugavus on see, mida me kõik tunneme» Ungari eelseisva ELi eesistumise suhtes, ütles Hollandi välisminister Wopke Hoekstra.